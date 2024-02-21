Дрон с гербом Украины найден в поле на Кубани, разрушений нет
14:00 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотный летательный аппарат с изображением герба Украины обнаружен в поле в Каневском районе Краснодарского края. Разрушений нет, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.
«По информации ЕДДС Каневского района, в поле, недалеко от ст. Новодеревянковской, обнаружен дрон самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы», — говорится в опубликованном сообщении.
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