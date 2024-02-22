Если консерваторы не перехватят инициативу у левых, Запад обречен - Лиз Трасс
10:05 22.02.2024 Источник: РБК
Во многих странах мира к власти пришли левые, если консерваторы не перехватят у них инициативу, то «Запад обречен», заявила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс американскому телеканалу Fox News.
«Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы снова не победят и не будут готовы взяться за институты, захваченные левыми», — сказала она.
По словам Трасс, «в слишком большой части свободного мира левые правят слишком долго, и результаты слишком очевидны». В качестве примеров она привела пропалестинские акции по всему миру и проблемы с нелегальной миграцией.
«Недостаточно просто проводить консервативную политику — нам нужно бороться с пагубными идеями левых», — считает Трасс. РБК
НОВОСТИ
- 10:32 22.02.2024
- Медведев не исключил, что для достижения целей СВО придется дойти до Киева
- 10:20 22.02.2024
- Медведев об отношении к нему западных политиков: пусть еще попросят, чтобы я им руку подал
- 10:00 22.02.2024
- Территориальные воды Сомали будет охранять турецкий флот - СМИ
- 09:32 22.02.2024
- Настроение украинских властей на фоне неудач на поле боя заметно ухудшилось — Bloomberg
- 09:20 22.02.2024
- Во Франции резко снизилась поддержка Украины и военной помощи Киеву — опрос
- 09:05 22.02.2024
- Украина в Крынках потеряла морпехов, которые обучались в Италии и Британии — силовики
- 09:00 22.02.2024
- Над Ростовской областью уничтожена переоборудованная под ударную ракета ЗРК С-200
- 23:57 21.02.2024
- СберКот на «Играх будущего» рассказал Путину о сервисах Сбера
- 22:09 21.02.2024
- Власти Чехии решили не ограничивать по времени запрет на выдачу виз россиянам
- 20:46 21.02.2024
- Иск Надеждина о недопуске в выборам Верховным судом не удовлетворен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать