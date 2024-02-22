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Если консерваторы не перехватят инициативу у левых, Запад обречен - Лиз Трасс

10:05 22.02.2024 Источник: РБК

Во многих странах мира к власти пришли левые, если консерваторы не перехватят у них инициативу, то «Запад обречен», заявила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс американскому телеканалу Fox News.

«Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы снова не победят и не будут готовы взяться за институты, захваченные левыми», — сказала она.

По словам Трасс, «в слишком большой части свободного мира левые правят слишком долго, и результаты слишком очевидны». В качестве примеров она привела пропалестинские акции по всему миру и проблемы с нелегальной миграцией. 

«Недостаточно просто проводить консервативную политику — нам нужно бороться с пагубными идеями левых», — считает Трасс.  РБК

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