Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М
16:32 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин завершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.
Глава государства пробыл в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.
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