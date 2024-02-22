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НОВОСТИ

Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М

16:32 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин завершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

Глава государства пробыл в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.

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