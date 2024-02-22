Минпросвещения РФ предложило увеличить число уроков истории в 5-8-х классах до 3 в неделю

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения РФ разработало проект приказа, которым предлагается увеличить число уроков истории для 5-8-х классов с двух до трех в неделю. Документ опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

«Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476, в 5-8-х классах по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9-м классе по 2 часа в неделю», — говорится в документе.

Согласно пояснительной записке к проекту, в случае принятия приказа изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Сейчас, согласно действующей федеральной программе, в 5-9-х классах на историю должно отводиться 340 часов: по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.