Украинские силовики в Херсоне проводят чистки в поисках пророссийского подполья

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские силовики в Херсоне проводят активный поиск пророссийского населения после удара по расположению Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом ТАСС рассказал представитель пророссийского подполья в городе.

«В городе сильный шухер. Наши ребята сейчас все ушли в тень. Чистки начались после удара по расположению сотрудников СБУ, приехавших из Киева», — сказал он.