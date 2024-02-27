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НОВОСТИ

Украинские силовики в Херсоне проводят чистки в поисках пророссийского подполья

09:20 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские силовики в Херсоне проводят активный поиск пророссийского населения после удара по расположению Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом ТАСС рассказал представитель пророссийского подполья в городе.

«В городе сильный шухер. Наши ребята сейчас все ушли в тень. Чистки начались после удара по расположению сотрудников СБУ, приехавших из Киева», — сказал он.

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