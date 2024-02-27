Атаки хуситов повредили интернет-кабели, связывающие Европу и Азию
10:00 27.02.2024 Источник: Lenta.ru
Четыре подводных кабеля были повреждены в результате очередной атаки хуситов в Красном море. Об этом пишет израильская газета Globes.
По данным издания, это привело к перебоям в работе интернет-связи между Европой и Азией. Основной ущерб зафиксировали в странах Персидского залива и Индии. Lenta.Ru
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