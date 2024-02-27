Правительство на полгода запрещает экспорт бензина

09:32 Источник: РБК

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го, рассказал РБК источник, знакомый с соответствующим решением, и подтвердил источник, близкий к правительству. Также, по их словам, принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

Временный запрет на экспорт не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.