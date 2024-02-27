Правительство на полгода запрещает экспорт бензина
09:32 27.02.2024 Источник: РБК
Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го, рассказал РБК источник, знакомый с соответствующим решением, и подтвердил источник, близкий к правительству. Также, по их словам, принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.
Временный запрет на экспорт не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.
НОВОСТИ
- 09:20 27.02.2024
- Украинские силовики в Херсоне проводят чистки в поисках пророссийского подполья
- 09:05 27.02.2024
- Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя
- 09:00 27.02.2024
- Силы ПВО РФ за ночь сбили два БПЛА над Брянской областью и один над Белгородской
- 20:10 26.02.2024
- Макрон: Мы все едины в том, что не желаем войны с народом России
- 20:00 26.02.2024
- В Москву с официальным визитом прибыл глава правительства Йемена
- 19:35 26.02.2024
- Американский танк Abrams был уничтожен ВС РФ при первом же выезде
- 19:30 26.02.2024
- Байден и Трамп собираются посетить границу США и Мексики
- 19:01 26.02.2024
- Вступление Швеции в НАТО одобрено парламентом Венгрии
- 19:00 26.02.2024
- Парламент Венгрии принял отставку президента страны
- 17:40 26.02.2024
- В Киеве признали, что без поддержки Вашингтона потеряют еще больше территорий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать