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НОВОСТИ

Правительство на полгода запрещает экспорт бензина

09:32 27.02.2024 Источник: РБК

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го, рассказал РБК источник, знакомый с соответствующим решением, и подтвердил источник, близкий к правительству. Также, по их словам, принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

Временный запрет на экспорт не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

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