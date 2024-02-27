Отправку войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны — Косачев
15:12 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможная отправка странами НАТО на Украину сухопутных войск может трактоваться как прямое участие альянса в боевых действиях и даже как объявление войны. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который по итогам встречи европейских лидеров в Париже заявил, что такой сценарий обсуждался, но участники не пришли к консенсусу.
«Это — черта, за которой уже не просто участие НАТО в войне (это давно происходит), но может трактоваться как включение альянса в прямые боевые действия, а то и как объявление войны», — написал сенатор в своем телеграм-канале.
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