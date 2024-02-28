Карлсон обвинил правительство США в сливе информации о его встрече со Сноуденом в Москве

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журналист Такер Карлсон обвинил правительство США в обнародовании информации о его встрече в России с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. О том, что эти данные были слиты вопреки его интересам, Карлсон рассказал в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману.

«Он (Сноуден — прим. ТАСС) [попросил] <…>, чтобы никто не знал, что мы встретились <…> Единственная причина, по которой я вам это рассказываю <…>: [американский портал] Semafor <…> обнародовал информацию, которую получил от американских разведведомств, которая была слита вопреки моим интересам с использованием моих средств <…> в якобы свободной стране», — отметил он.

Ранее Semafor сообщил, что Карлсон в ходе своей поездки в Москву для интервью с президентом РФ Владимиром Путиным встретился с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, а также с американкой Тарой Рид — бывшей помощницей Джо Байдена, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. По информации портала, разговор журналиста со Сноуденом длился несколько часов, однако беседа не была предназначена для программы Карлсона.