На Украине находится «западный спецназ» - FT
09:32 28.02.2024 Источник: Коммерсант.ru
Высокопоставленный европейский чиновник из оборонной сферы сообщил газете Financial Times, что на Украине находятся «западные спецназовцы», о которых не сообщается официально. Так он прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который не исключал отправки европейских войск на Украину.
«Все знают, что в Украине есть западные спецназовцы — они просто не признали это официально»,— сказал собеседник FT. Между тем представитель НАТО сказал газете, что альянс не планирует размещать войска на украинской территории. Коммерсантъ
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