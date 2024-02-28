На Украине находится «западный спецназ» - FT

09:32 Источник: Коммерсант.ru

Высокопоставленный европейский чиновник из оборонной сферы сообщил газете Financial Times, что на Украине находятся «западные спецназовцы», о которых не сообщается официально. Так он прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который не исключал отправки европейских войск на Украину.

«Все знают, что в Украине есть западные спецназовцы — они просто не признали это официально»,— сказал собеседник FT. Между тем представитель НАТО сказал газете, что альянс не планирует размещать войска на украинской территории. Коммерсантъ