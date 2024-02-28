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Путин приехал в Дом союзов, где проходит прощание с Лебедевым

11:05 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Дом союзов в Москве. Здесь в Колонном зале проходит церемония прощания с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым.

В зале установлен большой экран с портретом Лебедева, расставлены венки. Рядом с гробом установлен его портрет и отличительные знаки, которыми был награжден председатель Верховного суда при жизни. Во время церемонии службу несет почетный караул.

Лебедев бессменно руководил Верховным судом России с июля 1989 года. Он умер 23 февраля на 81-м году жизни из-за тяжелой болезни.

В зале расположены венки с траурными лентами — от президента РФ, от зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, администрации президента, от председателя правительства РФ Михаила Мишустина, от Совета Федерации, от Госдумы.

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