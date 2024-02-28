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В Симферополе арестован агент украинских спецслужб за сбор данных о Росгвардии в зоне СВО

13:00 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала агента украинских спецслужб, собиравшего сведения о подразделениях Росгвардии в зоне специальной военной операции, он заключен под стражу. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины получил от куратора из Главного управления разведки Министерства обороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ (Федеральной службы войск национальной гвардии) на территории проведения специальной военной операции. Сведения предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике ФСВНГ», — отметили в ЦОС. Киевским районным судом Симферополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Агент пересылал информацию о маршрутах перемещения российских военнослужащих и видах используемой в СВО техники и вооружений в Главное управление разведки Минобороны Украины через интернет-мессенджеры.

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