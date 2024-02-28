В Кремле не знакомы с публикацией Wired о попытках спецслужб США следить за Путиным

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не знаком с информацией издания Wired о попытках американских спецслужб следить за президентом РФ Владимиром Путиным через смартфоны его окружения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Нам неизвестно, что именно таким образом [пытались следить]. Я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем о компаниях, которые там упомянуты», — сказал он.