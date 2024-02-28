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НОВОСТИ

ВС РФ освободили Петровское на авдеевском направлении — Минобороны РФ

15:12 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили на авдеевском направлении населенный пункт Петровское, который украинские власти в 2016 году переименовали в Степовое, сообщили в Минобороны России.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Петровское», — говорится в сообщении ведомства.

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