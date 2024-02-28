Патрушев назвал США «самым агрессивным государством современной истории»

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США являются самым агрессивным государством в современной истории, с 1945 года американцы свыше 150 раз нарушили суверенитет других стран. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

«США в принципе являются наиболее агрессивным государством современной истории», — сказал секретарь СБ РФ. «США агрессивно вмешиваются во внутренние дела других стран во всех регионах мира. По самым скромным оценкам, после 1945 года американцы более 150 раз нарушали суверенитет других государств, устраивая перевороты, провоцируя беспорядки, влияя на избирательный процесс», — отметил он.