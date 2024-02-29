Запад хотел сделать с Россией то же, что с Украиной, но просчитался — Путин

12:39 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политики на Западе хотели бы сотворить с Россией то же, что и с Украиной: ослабить страну изнутри. Но его расчеты не оправдались, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

«По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине: принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри. Но они просчитались», — сказал президент.