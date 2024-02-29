2 марта систему электронного голосования в Москве протестируют при высоких нагрузках

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Тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед выборами президента РФ, запланированное на 2 марта, позволит специалистам проверить работоспособность платформы при высокой нагрузке. Тестовое голосование, как уже сообщала «Независимая газета», пройдет в субботу с 10:00 до 14:00. Москвичи в этот день смогут ответить на вопрос: нужно ли в столице вырубать тополя, чтобы предотвратить появление от тополиного пуха?

В ходе проверки будут протестированы все элементы ДЭГ: платформу онлайн-голосования, терминалы на избирательных участках и электронный список избирателей. Для того, чтобы убедиться, что все компоненты смогут правильно функционировать в ходе реальных выборов, специалисты специально создадут имитацию возможных сбоев и будут отрабатывать сценарии их устранения.

Небольшой временной промежуток для тестового голосования был обозначен для того, чтобы создать максимальную нагрузку пользователей на все элементы системы. На некоторых участках платформы будет организован дополнительный стресс-тест, например, на время специально будут отключены связь или электричество. Проверяться будет и подготовка службы технической поддержки, в которую члены избирательных комиссий смогут обращаться, если зафиксируют технические неполадки.

Горожане смогут проголосовать несколькими способами. Во-первых, онлайн на странице elec.mos.ru. Для того участия в процессе нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на mos.ru, горожанин должен быть старше 18 лет. Во-вторых, будут открыты 146 избирательных участков в разных округах Москвы, оборудованные точно так же, как и в день обычного голосования.

Напомним, выборы президента России состоятся с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта.