Польша не исключает запрета на ввоз продовольствия из РФ и Белоруссии — Туск
17:12 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша не исключает возможности введения запрета на ввоз в страну сельхозпродукции из России и Белоруссии, изучив пример Латвии, принявшей такое решение. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с главой правительства Латвии Эвикой Силиней.
«Мы пристально изучим это решение Латвии (о запрете — прим. ТАСС), и я не исключаю, что такая же мера будет принята Польшей», — приводит слова премьер-министра агентство РАР.
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