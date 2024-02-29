Польша не исключает запрета на ввоз продовольствия из РФ и Белоруссии — Туск

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша не исключает возможности введения запрета на ввоз в страну сельхозпродукции из России и Белоруссии, изучив пример Латвии, принявшей такое решение. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с главой правительства Латвии Эвикой Силиней.

«Мы пристально изучим это решение Латвии (о запрете — прим. ТАСС), и я не исключаю, что такая же мера будет принята Польшей», — приводит слова премьер-министра агентство РАР.