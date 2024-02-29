ЕЦБ, ФРГ и Франция опасаются конфискации замороженных активов РФ — Bloomberg
17:42 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители Франции, Германии и Европейского центрального банка (ЕЦБ) выразили обеспокоенность по поводу возможного изъятия замороженных российских активов во время переговоров в бразильском Сан-Паулу на полях встречи министров финансов и глав Центральных банков стран Группы двадцати (G20). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его информации, Париж, Берлин и ЕЦБ опасаются потенциальных ответных мер РФ в отношении европейских активов, негативного влияния подобного шага на стабильность мировой финансовой системы в целом, а также на роль евро как резервной валюты. Опасность для западных стран заключается в том, что изъятие активов создаст прецедент, который подтолкнет другие страны избегать хранения резервов в западных валютах, поясняет агентство.
ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Евросоюзе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии.
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