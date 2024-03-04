Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным стартовал к МКС
09:00 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным в составе экипажа миссии Crew-8 стартовал в воскресенье к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Crew Dragon с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида) был произведен в 22:53 по местному времени (06:53 мск 4 марта). Как ожидается, стыковка Crew Dragon с орбитальной станцией состоится 5 марта. Запуск космического корабля неоднократно переносился из-за неблагоприятных погодных условий.
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