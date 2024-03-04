Чтобы население РФ не уменьшалось, 51% семей в стране должны быть многодетными — эксперт

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины семей в России должны иметь трех и более детей для того, чтобы население России не уменьшалось. Также суммарный коэффициент рождаемости должен расти за счет увеличения семей с тремя-четырьмя детьми, такое мнение ТАСС выразил советский и российский социолог, профессор, заведующий кафедрой социологии семьи и демографии МГУ им. М. В. Ломоносова Анатолий Антонов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что количество семей с тремя и более детьми в РФ составляет 2,3 млн. При этом всего в России проживают 24,5 млн семей, в которых воспитываются 30 млн детей. Таким образом, многодетные семьи составляют около 10% от общего числа семей в РФ.

«Для того, чтобы население России не уменьшалось, нам нужно 35% трехдетных семей, 14% четырехдетных, и 2% семей с пятью и более детьми. В целом — это 51% семей с тремя и более детьми», — пояснил эксперт.