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НОВОСТИ

В России выросли зарплатные предложения - исследование

10:20 04.03.2024 Источник: Известия

Зарплатные предложения в январе–феврале увеличились в среднем на 18,5% по сравнению с началом прошлого года, сообщили «Известиям» в «Работе.ру.» Наибольший прирост зафиксирован в сфере красоты и здоровья (на 27%), а также в отрасли услуг (на 21%). Повысились финансовые предложения и в вакансиях для соискателей без опыта.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что доля зарплат в ВВП России должна вырасти, в том числе за счет увеличения МРОТ. Эксперты отмечают, что компании готовы платить всё больше на фоне дефицита кадров, роста инфляции и развития отдельных секторов экономики.

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