Взрыв стал причиной повреждения железнодорожного моста в Самарской области
11:00 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывное устройство сдетонировало на опоре железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области, сообщили ТАСС в оперативных службах.
«Причиной повреждения опоры моста стало взрывное устройство», — сказал собеседник агентства.
Задержки пяти поездов ожидаются из-за инцидента на железнодорожном мосту рядом с Чапаевском в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
«4 марта 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сбой в движении поездов на перегоне Звезда — Чапаевск (Самарская область) Куйбышевской железной дороги. В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. В результате происшествия ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов: № 32 Москва — Орск на 1 час; № 50 Москва — Самара на 1 час; № 10 Москва — Самара на 1 час 30 минут; № 7574 Сызрань — Мирная на 50 минут; № 7104 Сызрань — Самара на 30 минут», — сообщили в пресс-службе.
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