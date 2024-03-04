0
0
180
НОВОСТИ

Взрыв стал причиной повреждения железнодорожного моста в Самарской области

11:00 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывное устройство сдетонировало на опоре железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Причиной повреждения опоры моста стало взрывное устройство», — сказал собеседник агентства.

Задержки пяти поездов ожидаются из-за инцидента на железнодорожном мосту рядом с Чапаевском в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

«4 марта 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сбой в движении поездов на перегоне Звезда — Чапаевск (Самарская область) Куйбышевской железной дороги. В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. В результате происшествия ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов: № 32 Москва — Орск на 1 час; № 50 Москва — Самара на 1 час; № 10 Москва — Самара на 1 час 30 минут; № 7574 Сызрань — Мирная на 50 минут; № 7104 Сызрань — Самара на 30 минут», — сообщили в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 04.03.2024
В ЕК указали на неточность Зеленского, ожидавшего, что все снаряды от ЕС будут бесплатными
0
17
12:05 04.03.2024
Пострадавших в результате инцидента на мосту рядом с Чапаевском нет — УФСБ
0
52
12:00 04.03.2024
Мир настроен против США не из-за РФ, все видят их провал на Ближнем Востоке — ветеран СВР
0
58
11:32 04.03.2024
Глава Минюста Украины заявил, что VIP-камеры в СИЗО Киева переполнены
0
152
11:20 04.03.2024
Прогноз прибытия общественного транспорта станет доступен во всех населенных пунктах РФ
0
176
11:05 04.03.2024
Власти Крыма подали в суд иск об энергоблокаде на более чем 3,15 трлн рублей
0
179
10:32 04.03.2024
ВСУ стали чаще обстреливать ЗАЭС из-за выборов президента РФ, считает директор станции
0
214
10:20 04.03.2024
В России выросли зарплатные предложения - исследование
0
202
10:05 04.03.2024
Повреждение коммуникационных кабелей в Красном море сократило трафик на 25% — провайдер
0
241
10:00 04.03.2024
США в 2023 г. остались крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, Россия на третьем месте
0
272

Возврат к списку