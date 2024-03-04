Власти Крыма подали в суд иск об энергоблокаде на более чем 3,15 трлн рублей
11:05 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Республики Крым подали в Арбитражный суд региона иск об энергетической блокаде суммой более 3,15 трлн рублей. Об этом председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов написал в своем телеграм-канале.
«Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 3 трлн 156 млрд рублей», — сказал глава парламента.
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