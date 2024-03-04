Прогноз прибытия общественного транспорта станет доступен во всех населенных пунктах РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтранс России и АО «ГЛОНАСС» тестируют Федеральную навигационно-информационную систему на основе системы «ЭРА-ГЛОНАСС», с помощью нее прогноз прибытия общественного транспорта на остановочные пункты можно будет запустить для пассажиров всех населенных пунктов России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО «ГЛОНАСС».

«Минтранс России и АО „ГЛОНАСС“ приступили к тестированию Федеральной навигационно-информационной системы (ФНИС) <…> Доступные только для жителей ряда крупных городов онлайн-сервисы прогноза прибытия общественного транспорта на остановочные пункты смогут использовать пассажиры во всех населенных пунктах России», — говорится в сообщении.

С помощью данных от ФНИС регионы РФ смогут запускать собственные мобильные приложения или ретранслировать информацию в сервисы «Яндекс.Карты» и 2ГИС, а также на информационные табло «умных остановок» без необходимости создания локальной инфраструктуры, подчеркнули в пресс-службе.

Проект Федеральной навигационно-информационной системы будет бесплатным для всех регионов России, он реализуется на единой цифровой платформе «Гостех». ФНИС, созданная на основе «ЭРА-ГЛОНАСС», формирует государственную цифровую платформу для отслеживания различных видов транспорта, отметили в компании.

По словам гендиректора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, в рамках тестирования отрабатывается подключение общественного транспорта, скорой помощи и беспилотных воздушных судов.