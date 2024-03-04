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Глава Минюста Украины заявил, что VIP-камеры в СИЗО Киева переполнены

11:32 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Камеры с повышенным уровнем комфорта в СИЗО Киева переполнены, людей уже некуда помещать. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

«Свободных мест нет. Платные камеры пользуются в Киеве безумной популярностью. Некуда людей девать, нам нужно второе СИЗО в Киеве», — рассказал он в интервью агентству РБК-Украина, отвечая на вопрос о ситуации с платными камерами.

Малюська пожаловался, что «криминальная ситуация ухудшается» и, по прогнозам правоохранителей, тенденция будет меняться только в худшую сторону.

Он добавил, что VIP-камеры быстро окупились, и назвал их «отличным бизнес-проектом».

В 2020 году на Украине была анонсирована «большая распродажа тюрем». Малюська заявлял, что тюрьмы утратят свое целевое назначение и будут уничтожены, а инвесторы впоследствии получат большие земельные участки с уже подведенными инженерными сетями, на которых можно будет построить заводы, жилые комплексы, ТРЦ и т. д. Весной 2021 года он заявил, что планируется продать 22-25 тюрем, также на продажу пойдут и СИЗО.

В январе текущего года заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая сообщила, что за три года существования онлайн-бронирования камер с повышенным уровнем комфорта в СИЗО в бюджет страны поступило 25 млн гривен (около $660 тыс.).

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