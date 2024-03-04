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Территории по обоим берегам Днепра являются неотъемлемой частью границ РФ — Медведев

13:05 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Территории по обоим берегам Днепра являются неотъемлемой частью границ России, все попытки отрезать их обречены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра — неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ, поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по живому, они обречены», — сказал Медведев.

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