Территории по обоим берегам Днепра являются неотъемлемой частью границ РФ — Медведев
13:05 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Территории по обоим берегам Днепра являются неотъемлемой частью границ России, все попытки отрезать их обречены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра — неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ, поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по живому, они обречены», — сказал Медведев.
НОВОСТИ
- 13:47 04.03.2024
- Собянин доложил Путину о рекордном росте производства лекарств, электроники и автомобилей в Москве
- 13:32 04.03.2024
- Еще одно взрывное устройство обнаружено на месте подрыва моста под Самарой
- 13:20 04.03.2024
- Приоритетом председательства Венгрии в ЕС будет присоединение Балкан, а не Украины — Орбан
- 13:00 04.03.2024
- Стратегические границы государства зависят от внешнеполитической мощи — Медведев
- 12:32 04.03.2024
- Разговор офицеров ФРГ показывает, что бундесвер предметно обсуждает удары по РФ — Песков
- 12:20 04.03.2024
- В ЕК указали на неточность Зеленского, ожидавшего, что все снаряды от ЕС будут бесплатными
- 12:05 04.03.2024
- Пострадавших в результате инцидента на мосту рядом с Чапаевском нет — УФСБ
- 12:00 04.03.2024
- Мир настроен против США не из-за РФ, все видят их провал на Ближнем Востоке — ветеран СВР
- 11:32 04.03.2024
- Глава Минюста Украины заявил, что VIP-камеры в СИЗО Киева переполнены
- 11:20 04.03.2024
- Прогноз прибытия общественного транспорта станет доступен во всех населенных пунктах РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать