0
0
86
НОВОСТИ

Приоритетом председательства Венгрии в ЕС будет присоединение Балкан, а не Украины — Орбан

13:20 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главной задачей председательства Венгрии в Совете ЕС, которое начнется в июле, станет расширение объединения в первую очередь за счет стран Западных Балкан, а не Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Приоритетом [председательства Венгрии] будет расширение. Но расширение в первую очередь не за счет Украины, поскольку вопрос о ее присоединении возник недавно. У нас еще есть старая работа по расширению, она касается Балкан», — указал Орбан, выступая в Турции на Антальском дипломатическом форуме. Соответствующее видео госсекретарь по международным коммуникациям и связям в ведомстве премьер-министра Золтан Ковач опубликовал в соцсети X.

22 февраля глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил, что ЕС больше не рассматривает март как срок начала переговоров о приеме Украины в объединение, подготовка к этому процессу «может потребовать еще недели или месяцы». Однако 24 февраля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опровергла его слова, указав, что Еврокомиссия намерена в середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Как ранее отмечало европейское издание газеты Politico, западные и украинские политики опасаются, что если программа переговоров будет готова только после июньских выборов в Европарламент, то Венгрия, которая в июле сменит Бельгию в качестве председателя Совета ЕС, может замедлить дальнейший процесс длительными дискуссиями.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:47 04.03.2024
Собянин доложил Путину о рекордном росте производства лекарств, электроники и автомобилей в Москве
0
16
13:32 04.03.2024
Еще одно взрывное устройство обнаружено на месте подрыва моста под Самарой
0
79
13:05 04.03.2024
Территории по обоим берегам Днепра являются неотъемлемой частью границ РФ — Медведев
0
129
13:00 04.03.2024
Стратегические границы государства зависят от внешнеполитической мощи — Медведев
0
123
12:32 04.03.2024
Разговор офицеров ФРГ показывает, что бундесвер предметно обсуждает удары по РФ — Песков
0
195
12:20 04.03.2024
В ЕК указали на неточность Зеленского, ожидавшего, что все снаряды от ЕС будут бесплатными
0
220
12:05 04.03.2024
Пострадавших в результате инцидента на мосту рядом с Чапаевском нет — УФСБ
0
207
12:00 04.03.2024
Мир настроен против США не из-за РФ, все видят их провал на Ближнем Востоке — ветеран СВР
0
192
11:32 04.03.2024
Глава Минюста Украины заявил, что VIP-камеры в СИЗО Киева переполнены
0
280
11:20 04.03.2024
Прогноз прибытия общественного транспорта станет доступен во всех населенных пунктах РФ
0
285

Возврат к списку