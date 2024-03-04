Приоритетом председательства Венгрии в ЕС будет присоединение Балкан, а не Украины — Орбан
13:20 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главной задачей председательства Венгрии в Совете ЕС, которое начнется в июле, станет расширение объединения в первую очередь за счет стран Западных Балкан, а не Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.
«Приоритетом [председательства Венгрии] будет расширение. Но расширение в первую очередь не за счет Украины, поскольку вопрос о ее присоединении возник недавно. У нас еще есть старая работа по расширению, она касается Балкан», — указал Орбан, выступая в Турции на Антальском дипломатическом форуме. Соответствующее видео госсекретарь по международным коммуникациям и связям в ведомстве премьер-министра Золтан Ковач опубликовал в соцсети X.
22 февраля глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил, что ЕС больше не рассматривает март как срок начала переговоров о приеме Украины в объединение, подготовка к этому процессу «может потребовать еще недели или месяцы». Однако 24 февраля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опровергла его слова, указав, что Еврокомиссия намерена в середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Как ранее отмечало европейское издание газеты Politico, западные и украинские политики опасаются, что если программа переговоров будет готова только после июньских выборов в Европарламент, то Венгрия, которая в июле сменит Бельгию в качестве председателя Совета ЕС, может замедлить дальнейший процесс длительными дискуссиями.
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