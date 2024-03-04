Еще одно взрывное устройство обнаружено на месте подрыва моста под Самарой

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты обнаружили еще одно взрывное устройство на месте подрыва железнодорожного моста в Самарской области. Оно обезврежено взрывотехниками, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«На месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области взрывотехниками было найдено и обезврежено еще одно неразорвавшееся взрывное устройство», — написал Хинштейн, представляющий в Госдуме Самарскую область.

Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что взрывное устройство сдетонировало на опоре железнодорожного моста. Предварительно, повреждены ограждение и конструкции опоры моста возле берега.