Еще одно взрывное устройство обнаружено на месте подрыва моста под Самарой
13:32 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты обнаружили еще одно взрывное устройство на месте подрыва железнодорожного моста в Самарской области. Оно обезврежено взрывотехниками, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
«На месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области взрывотехниками было найдено и обезврежено еще одно неразорвавшееся взрывное устройство», — написал Хинштейн, представляющий в Госдуме Самарскую область.
Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что взрывное устройство сдетонировало на опоре железнодорожного моста. Предварительно, повреждены ограждение и конструкции опоры моста возле берега.
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