Решение о законности отказа в допуске Надеждина к выборам президента вступило в силу
14:00 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд признал законным отказ допустить Бориса Надеждина к выборам президента РФ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Жалобу Надеждина оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения», — огласил решение судья, после чего оно вступило в законную силу.
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