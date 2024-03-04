0
0
2
НОВОСТИ

Решение о законности отказа в допуске Надеждина к выборам президента вступило в силу

14:00 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд признал законным отказ допустить Бориса Надеждина к выборам президента РФ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Жалобу Надеждина оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения», — огласил решение судья, после чего оно вступило в законную силу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:47 04.03.2024
Собянин доложил Путину о рекордном росте производства лекарств, электроники и автомобилей в Москве
0
32
13:32 04.03.2024
Еще одно взрывное устройство обнаружено на месте подрыва моста под Самарой
0
92
13:20 04.03.2024
Приоритетом председательства Венгрии в ЕС будет присоединение Балкан, а не Украины — Орбан
0
105
13:05 04.03.2024
Территории по обоим берегам Днепра являются неотъемлемой частью границ РФ — Медведев
0
140
13:00 04.03.2024
Стратегические границы государства зависят от внешнеполитической мощи — Медведев
0
130
12:32 04.03.2024
Разговор офицеров ФРГ показывает, что бундесвер предметно обсуждает удары по РФ — Песков
0
199
12:20 04.03.2024
В ЕК указали на неточность Зеленского, ожидавшего, что все снаряды от ЕС будут бесплатными
0
228
12:05 04.03.2024
Пострадавших в результате инцидента на мосту рядом с Чапаевском нет — УФСБ
0
210
12:00 04.03.2024
Мир настроен против США не из-за РФ, все видят их провал на Ближнем Востоке — ветеран СВР
0
199
11:32 04.03.2024
Глава Минюста Украины заявил, что VIP-камеры в СИЗО Киева переполнены
0
287

Возврат к списку