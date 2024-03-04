Медведев заявил, что «Украина — это, безусловно, Россия»

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина — это, безусловно, Россия, несмотря на заявления украинских политиков. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия», — сказал Медведев.