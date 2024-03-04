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НОВОСТИ

Собянин доложил Путину о росте бюджетных доходов благодаря строительству БКЛ

14:27 04.03.2024

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве позволило увеличить объем поступлений в казну. По словам мэра столицы Сергея Собянина, федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счет БКЛ более 1 трлн руб. экономического эффекта. Согласно данным мэра, перспективы были очевидны уже на старте строительства кольца. «Когда сама стройка идет, он (бюджет) уже получает за счет НДС и налогов», – заявил Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путину.

Глава города отметил, что БКЛ в сутки уже используют 1,3 млн человек. Планируется, что в 2025 году пассажиропоток вырастет до 2,3 млн человек. До 2035 года, как ожидают эксперты, функционирование БКЛ приведет к поступлению в бюджеты всех уровней 7,2 трлн руб.

Еще один важный транспортный объект, построенный в Москве недавно – Московский скоростной диаметр – позволяет ежедневно проехать 400 тыс. машин. Напомним, эти объекты были открыты с участием главы РФ.

Собянин также сообщил о планах строительства в 2024–2026 годах сразу двух новых линий метро - Троицкой и Рублево-Архангельской. Кроме того, в столице планируют построить 265 км дорог. Также Москва активное участвует в развитии Центрального транспортного узла - продление Московских центральных диаметров позволит поездам, связывающим столицу с областными центрами и крупнейшими городами Центральной России, курсировать чаще в 6 раз.

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