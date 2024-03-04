В Алма-Ате давно не было землетрясения такой силы - сейсмолог
15:00 04.03.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Сейсмолог оценил землетрясение в Казахстане: давно не было такой силы. Сегодня утром его ощутили жители Алма-Аты. Им на телефоны пришло уведомление о толчках магнитудой 5,2.
Сдвиги тектонических плит характерны для этого региона, отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин.
Город был полностью разрушен во время землетрясения в 1887 году, напомнил он.
«Магнитуда землетрясения оценивается в 5,3. Оно произошло скорее в Киргизии — на границе Киргизии и Казахстана в горах Тянь-Шаня. Там давно не было землетрясений такой силы. Хорошо известно, что город Алма-Ата, который назывался город Верный, в 1887 году был разрушен землетрясением полностью, так что в принципе очень сильные землетрясения в этом регионе бывают. На Камчатке, на Кавказе, на Байкале такие землетрясения могут происходить и происходят».
По информации МЧС страны, подземные толчки были зарегистрированы в 9:22 мск, эпицентр землетрясения был расположен в 31 км к югу от Алма-Аты на глубине десять километров.
Как сообщает городской департамент по ЧС, жертв и разрушений нет. При этом в ведомстве предупреждают, что после землетрясения сохраняется угроза повторных афтершоков.
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