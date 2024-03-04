Продажи новых авто в РФ в январе — феврале выросли на 64%
15:32 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продажи новых легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов в России по итогам января — февраля 2024 года увеличились на 64% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составили 221,3 тыс. штук, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
«По итогам января — февраля 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 221,261 тыс. новых автомобилей (до трех лет), что на 64% больше показателей аналогичного периода прошлого года (134,859 тыс. штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 95 тыс. штук, что на 23% больше показателей января — февраля 2023 года», — отмечается в сообщении.
В частности, продажи новых легковых автомобилей выросли на 73% в годовом выражении — до 183,322 тыс. штук. В сегменте легких коммерческих автомобилей было реализовано 17,3 тыс. штук (+63%), грузовых — 17,4 тыс. штук (+16%), автобусов — 3,2 тыс. штук (+5%).
НОВОСТИ
- 15:12 04.03.2024
- Расследования РФ показали, что Запад поставляет отравляющие вещества на Украину
- 15:00 04.03.2024
- В Алма-Ате давно не было землетрясения такой силы - сейсмолог
- 14:32 04.03.2024
- Сделка по заложникам в Газе может быть сорвана, лидер ХАМАС не выходит на связь — WSJ
- 14:27 04.03.2024
- Собянин доложил Путину о росте бюджетных доходов благодаря строительству БКЛ
- 14:12 04.03.2024
- Медведев заявил, что «Украина — это, безусловно, Россия»
- 14:00 04.03.2024
- Решение о законности отказа в допуске Надеждина к выборам президента вступило в силу
- 13:47 04.03.2024
- Собянин доложил Путину о рекордном росте производства лекарств, электроники и автомобилей в Москве
- 13:32 04.03.2024
- Еще одно взрывное устройство обнаружено на месте подрыва моста под Самарой
- 13:20 04.03.2024
- Приоритетом председательства Венгрии в ЕС будет присоединение Балкан, а не Украины — Орбан
- 13:05 04.03.2024
- Территории по обоим берегам Днепра являются неотъемлемой частью границ РФ — Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать