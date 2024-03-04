Продажи новых авто в РФ в январе — феврале выросли на 64%

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажи новых легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов в России по итогам января — февраля 2024 года увеличились на 64% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составили 221,3 тыс. штук, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

«По итогам января — февраля 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 221,261 тыс. новых автомобилей (до трех лет), что на 64% больше показателей аналогичного периода прошлого года (134,859 тыс. штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 95 тыс. штук, что на 23% больше показателей января — февраля 2023 года», — отмечается в сообщении.

В частности, продажи новых легковых автомобилей выросли на 73% в годовом выражении — до 183,322 тыс. штук. В сегменте легких коммерческих автомобилей было реализовано 17,3 тыс. штук (+63%), грузовых — 17,4 тыс. штук (+16%), автобусов — 3,2 тыс. штук (+5%).