Администрация колонии одобрила УДО Михаила Ефремова
16:00 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация исправительной колонии, в которой отбывает наказание актер Михаил Ефремов, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом журналистам сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков.
«Комиссия в колонии, в которой Михаил Ефремов отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь все зависит от предстоящего суда», — сказал он.
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