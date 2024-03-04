Администрация колонии одобрила УДО Михаила Ефремова

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация исправительной колонии, в которой отбывает наказание актер Михаил Ефремов, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом журналистам сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

«Комиссия в колонии, в которой Михаил Ефремов отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь все зависит от предстоящего суда», — сказал он.