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Шольц подтвердил отказ поставлять Украине ракеты Taurus

16:12 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ поставлять Украине крылатые ракеты Taurus и подчеркнул, что передача такого оружия исключена, поскольку требует участия немецких военных.

Как пишет агентство DPA, во время поездки в город Зиндельфинген на юго-западе ФРГ глава правительства назвал обсуждение возможных поставок Киеву Taurus «странной дискуссией». «Не может быть так, что поставляют боевую систему, которая имеет очень большую дальность действия, не задумываясь, как осуществлять контроль над ней. А если хочешь контролировать и это возможно только в случае участия немецких военных, то это [поставки] полностью исключено», — подчеркнул Шольц. «Я очень ясно об этом заявил. Я канцлер, и поэтому это имеет силу», — отметил он. При этом канцлер не затронул тему перехваченного разговора офицеров Бундесвера, во время которого обсуждалась возможность атаки ракетами Taurus на Крымский мост.

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