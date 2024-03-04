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В Италии будет находиться центр контроля «созвездия спутников» ЕС — министр

16:32 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный центр контроля «созвездия спутников» Евросоюза IRIS2, призванного обеспечивать доступ в интернет, будет располагаться в итальянском Центре космических исследований в Фучино. Об этом объявил министр по делам предприятий и продукции «сделано в Италии» Адольфо Урсо во время посещения центра, который управляется военно-промышленным консорциумом Leonardo.

«Нам удалось добиться, чтобы основной из трех центров контроля IRIS2 располагался в Фучино, два других будут во Франции и Люксембурге», — сообщил министр, чьи слова приводит агентство ANSA. Урсо добавил, что официальное объявление в ближайшие дни сделает Еврокомиссия, и напомнил, что европейская система IRIS2 должна достигнуть полной мощности к 2027 году.

IRIS2 будет включать несколько сотен спутников, размещенных на разных орбитах. Этот проект Евросоюза, стоимость которого оценивается в 6 млрд евро, должен усилить технологический суверенитет сообщества. Как сообщалось, вклад ЕС в общую стоимость проекта составит 2,4 млрд евро. Помимо этого, 750 млн евро поступят от Европейского космического агентства, а остальную часть финансирования, как ожидается, обеспечат частные компании.

Это третья крупная европейская спутниковая программа после Galileo (система геолокации ЕС) и Copernicus (метеорологическая система). Предполагается, что IRIS2 будет аналогом сети спутниковой связи Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, в настоящее время являющейся крупнейшим оператором низкоорбитальных спутников.

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