ВСУ получит снаряды Запада в течение «нескольких месяцев, а не недель», сообщили в Праге

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны, поддержавшие инициативу Чехии о закупке снарядов для Вооруженных сил Украины у третьих стран, смогут поставить боеприпасы «в течение нескольких месяцев, а не недель». Об этом уполномоченный правительства республики по восстановлению Украины Томаш Копечны сообщил порталу Euractiv.

По его данным, речь идет как об имеющихся снарядах, так и о тех, которые предстоит произвести. Копечны указал, что речь идет о 800 тыс. снарядов, однако «это не окончательная цифра». Чиновник также отметил, что к настоящему моменту помимо Чехии к этой инициативе присоединились Дания, Нидерланды, Бельгия, США и Канада. «К нам может присоединиться больше стран», — добавил Копечны.