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НОВОСТИ

Инфляция в РФ в 2024 году может составить 5,3-5,5% — Клепач

19:20 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России по итогам 2024 года может составить 5,3-5,5%, сообщил ТАСС по итогам 17-й Зерновой конференции главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«Наша оценка — 5,3-5,5%, [ключевая] ставка все равно будет в два раза выше, чем инфляция», — отметил Клепач, добавив, что из-за высокой ключевой ставки ожидается сокращение объемов льготного кредитования.

Ранее Минэкономразвития РФ прогнозировало инфляцию в РФ по итогам 2024 года на уровне 4,5%. В 2023 году этот показатель был зафиксирован на уровне 7,42%.

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