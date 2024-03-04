Инфляция в РФ в 2024 году может составить 5,3-5,5% — Клепач

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России по итогам 2024 года может составить 5,3-5,5%, сообщил ТАСС по итогам 17-й Зерновой конференции главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«Наша оценка — 5,3-5,5%, [ключевая] ставка все равно будет в два раза выше, чем инфляция», — отметил Клепач, добавив, что из-за высокой ключевой ставки ожидается сокращение объемов льготного кредитования.

Ранее Минэкономразвития РФ прогнозировало инфляцию в РФ по итогам 2024 года на уровне 4,5%. В 2023 году этот показатель был зафиксирован на уровне 7,42%.