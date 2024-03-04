Байден продлил на год действия санкций против РФ, введенных из-за ситуации на Украине

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден продлил на год действие ряда санкций в отношении России, введенных из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в документации, распространенной Белым домом.

Речь идет об ограничительных мерах в отношении РФ, примененных нынешней администрацией 21 февраля 2022 года, предыдущей администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрацией 44-го президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму. Как отмечается в документе, Байден пришел к выводу, что все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2024 года».

«Действия и политика, о которой идет речь в этих указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — утверждал Байден в пояснительной записке.