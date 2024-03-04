0
0
106
НОВОСТИ

Байден продлил на год действия санкций против РФ, введенных из-за ситуации на Украине

20:40 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден продлил на год действие ряда санкций в отношении России, введенных из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в документации, распространенной Белым домом.

Речь идет об ограничительных мерах в отношении РФ, примененных нынешней администрацией 21 февраля 2022 года, предыдущей администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрацией 44-го президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму. Как отмечается в документе, Байден пришел к выводу, что все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2024 года».

«Действия и политика, о которой идет речь в этих указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — утверждал Байден в пояснительной записке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 04.03.2024
ЕС с 2025 г. прекратит транзит газа через Украину, но будет использовать ее газохранилища
0
71
20:00 04.03.2024
США, Великобритания и Франция могут тайно помогать Украине в наведении ракет на цели — NYT
0
185
19:20 04.03.2024
Инфляция в РФ в 2024 году может составить 5,3-5,5% — Клепач
0
228
18:40 04.03.2024
Украина готова продолжить после 2024 года транзит газа из РФ при запросе Европы — Шмыгаль
0
264
18:00 04.03.2024
Великобритания является самым враждебным России государством — Сергей Иванов
0
353
17:32 04.03.2024
Польские протестующие разбили на границе с Украиной джипы для ВСУ
0
403
17:12 04.03.2024
Военная ситуация в конфликте на Украине развивается в интересах России — Орбан
0
334
17:00 04.03.2024
ВСУ получит снаряды Запада в течение «нескольких месяцев, а не недель», сообщили в Праге
0
329
16:32 04.03.2024
В Италии будет находиться центр контроля «созвездия спутников» ЕС — министр
0
339
16:12 04.03.2024
Шольц подтвердил отказ поставлять Украине ракеты Taurus
0
358

Возврат к списку