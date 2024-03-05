Экоактивисты подожгли подстанцию под Берлином, оставив без света тысячи человек

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экологические активисты подожгли под Берлином подстанцию, оставив без света некоторые районы столицы ФРГ, небольшой город Эркнер (федеральная земля Бранденбург) и парализовав работу завода Tesla в Грюнхайде (также Бранденбург), против расширения которого они и протестуют. Об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, инцидент произошел около 06:50 мск, когда на подстанции «Штайнфурт» рядом с заводом раздался громкий хлопок и начался пожар. Предприятие, на котором трудятся около 12,5 тыс. человек, осталось без света, работа остановилась. Расположенный неподалеку Эркнер, насчитывающий около 12 тыс. жителей, и некоторые районы Берлина с тех пор также остаются без электричества.

На место ЧП выехали пожарные, полиция и сотрудники компании-поставщика электроэнергии. Рядом с подстанцией они обнаружили палатку экоактивистов с надписью «Здесь закопаны боевые средства». В итоге пришлось вызывать саперов. Только когда они закончат работу, специалисты смогут приступить к тушению и ремонту станции. Ущерб оценивается в миллионы евро, пишет Bild.