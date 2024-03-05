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В Вооруженных силах РФ сегодня проходят службу более 37,5 тысяч женщин — Шойгу

13:20 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ в преддверии праздника 8 марта поблагодарил более 37,5 тысяч женщин-военнослужащих за добросовестную службу на благо Родины.

«Наше совещание проходит в преддверии замечательного праздника 8 марта — праздника, посвященного прекрасной половине человечества. Не осталось такой профессии и такой профессиональной сферы, где бы женщины не сумели проявить свои таланты, умения и амбиции. Армия и флот не являются исключением. Сегодня Вооруженные силы насчитывают более 37,5 тысяч женщин-военнослужащих», — сказал он, добавив, что также около 270 тысяч женщин трудятся на различных гражданских должностях в военных организациях и воинских частях.

«От имени руководства министерства обороны, от себя лично хотел бы поблагодарить всех наших замечательных женщин, боевых подруг за добросовестную службу на благо нашей Родины», — отметил Шойгу, пожелав им крепкого здоровья, надежной опоры и семейного благополучия.

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