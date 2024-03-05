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Глава СК РФ рассказал о раскрываемости преступлений в 2023 году

18:55 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет России направил в суды в 2023 году более 90 тыс. уголовных дел. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин на заседании коллегии по итогам работы в 2023 году, сообщает СК России.

«Следственным комитетом России в суды направлено свыше 90 тысяч уголовных дел, в их числе более 10 тысяч — о деяниях коррупционного характера, большинство из которых взяточничество», — сообщили в ведомстве. «Весомых результатов в истекшем году удалось добиться в сфере возмещения ущерба, причиненного преступлениями: в ходе предварительного следствия было возмещено более 100 млрд рублей», — уточнили в СК.

В прошлом году следователи расследовали 7 тыс. убийств, почти 4 тыс. фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, около 18 тыс. преступных посягательств на половую неприкосновенность личности. Кроме того, активная работа велась по расследованию экономических преступлений — в суды передано 19 тыс. дел.

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