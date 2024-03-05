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НОВОСТИ

Россия сейчас практически не зависит от импорта продуктов - Путин

19:23 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ практически нет зависимости от импорта продуктов.

«За предыдущие годы очень многое изменилось в агропромышленном секторе. В 2000 году зависели почти по всем основным компонентам и направлениям, по обеспечению страны продуктами питания. Сейчас такой зависимости практически не существует», — констатировал глава государства на встрече с работниками агропромышленного комплекса.

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