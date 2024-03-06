Жена Зеленского отклонила приглашение на выступление Байдена в Конгрессе США — WP
09:05 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Супруга украинского президента Елена Зеленская отклонила приглашение на выступление президента США Джо Байдена перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны», которое пройдет 7 марта. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).
По сведениям издания, планировалось, что Зеленская будет сидеть рядом с вдовой Алексея Навального Юлией. Как отметили источники газеты, «возможное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев». Как уточняется в статье, это связано с имевшими место высказываниями Алексея Навального о Крыме.
Сотрудник Белого дома заявил журналистам, что решение Зеленской, вероятно, связано с «нестыковками с графиком». Как уточнил чиновник, планы, касающиеся рассадки гостей, были завершены лишь недавно.
По словам еще одного источника издания из числа должностных лиц США, решение Зеленской отклонить приглашение также связано с нежеланием украинского руководства «считаться слишком тесно связанным с Байденом». Украинский президент Владимир Зеленский не хочет «дальнейшей политизации» вопроса о предоставлении США военной помощи Киеву, говорится в материале.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге ранее сообщила, что Байден пригласил Навальную на свое выступление, но она не сможет на нем присутствовать.
НОВОСТИ
- 10:32 06.03.2024
- Пророссийских граждан в Одессе много, но они стараются не привлекать внимание — подполье
- 10:20 06.03.2024
- Су-27 ВКС РФ перехватил французские самолеты над Черным морем
- 10:05 06.03.2024
- «Настоящий январь» придет в Москву в ночь на четверг — «Фобос»
- 10:00 06.03.2024
- Ситуация на поле боя для Украины тяжелее, чем многие считают — японский эксперт
- 09:32 06.03.2024
- Бывший курсант военного училища РФ осужден за госизмену в форме шпионажа на 12 лет
- 09:20 06.03.2024
- Нуланд вступила в разногласия с Белым домом — Риттер
- 09:00 06.03.2024
- Частный пансионат загорелся в Воронеже, эвакуировано около 50 пациентов
- 21:04 05.03.2024
- Сергей Нарышкин: Скончался Навальный своей смертью, да
- 20:25 05.03.2024
- Илон Маск: Америка падет, если попытается поглотить мир
- 19:23 05.03.2024
- Россия сейчас практически не зависит от импорта продуктов - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать