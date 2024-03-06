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Жена Зеленского отклонила приглашение на выступление Байдена в Конгрессе США — WP

09:05 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Супруга украинского президента Елена Зеленская отклонила приглашение на выступление президента США Джо Байдена перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны», которое пройдет 7 марта. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По сведениям издания, планировалось, что Зеленская будет сидеть рядом с вдовой Алексея Навального Юлией. Как отметили источники газеты, «возможное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев». Как уточняется в статье, это связано с имевшими место высказываниями Алексея Навального о Крыме.

Сотрудник Белого дома заявил журналистам, что решение Зеленской, вероятно, связано с «нестыковками с графиком». Как уточнил чиновник, планы, касающиеся рассадки гостей, были завершены лишь недавно.

По словам еще одного источника издания из числа должностных лиц США, решение Зеленской отклонить приглашение также связано с нежеланием украинского руководства «считаться слишком тесно связанным с Байденом». Украинский президент Владимир Зеленский не хочет «дальнейшей политизации» вопроса о предоставлении США военной помощи Киеву, говорится в материале.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге ранее сообщила, что Байден пригласил Навальную на свое выступление, но она не сможет на нем присутствовать.

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