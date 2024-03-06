Нуланд вступила в разногласия с Белым домом — Риттер

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отставка заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд стала следствием расхождения ее взглядов с меняющейся политикой Белого дома. Такое мнение выразил во вторник экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Давайте четко с этим определимся. Это не было ее добровольным решением, — сказал Риттер. — Она больше не находится на одной волне с той политикой, которую проводят президент [США Джо Байден] и госсекретарь [Энтони Блинкен]».

По мнению Риттера, Нуланд попала в положение, когда ей нужно было пойти на некий компромисс с американской администрацией или подавать в отставку, она, будучи принципиальным человеком, выбрала второе.

Помимо этого, считает эксперт, в настоящее время администрация Байдена «сверяется с реальностью» в свете приближающихся президентских выборов в США. «Приближаются выборы, которые Белый дом очень хочет выиграть, а Украина становится для них большой проблемой. Так что появляется вопрос, что можно сделать для того, чтобы смягчить последствия, как представляется, неизбежной победы России», — заявил Риттер.

Блинкен сообщил, что Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели.