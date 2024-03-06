Бывший курсант военного училища РФ осужден за госизмену в форме шпионажа на 12 лет

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа россиянина, который на момент совершения преступления был курсантом одного из командных училищ. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, несостоявшийся офицер в ходе следствия признал вину.

«Приговором военного суда в Москве военнослужащему Бояршинову Владиславу Михайловичу назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Судом в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора было учтено полное признание фигурантом дела вины и его деятельное раскаяние в совершении государственной измены в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства.

Бояршинов был признан виновным в сборе разведданных, информации, которая могла быть использована против безопасности РФ. Других подробностей об уголовном деле в правоохранительных органах в отношении российского военнослужащего ТАСС не уточнили.

По данным другого источника ТАСС в силовых структурах, Бояршинов на момент оглашения обвинительного приговора был отчислен из военного командного училища по нереабилитирующим основаниям.