Бывший курсант военного училища РФ осужден за госизмену в форме шпионажа на 12 лет
09:32 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа россиянина, который на момент совершения преступления был курсантом одного из командных училищ. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, несостоявшийся офицер в ходе следствия признал вину.
«Приговором военного суда в Москве военнослужащему Бояршинову Владиславу Михайловичу назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Судом в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора было учтено полное признание фигурантом дела вины и его деятельное раскаяние в совершении государственной измены в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства.
Бояршинов был признан виновным в сборе разведданных, информации, которая могла быть использована против безопасности РФ. Других подробностей об уголовном деле в правоохранительных органах в отношении российского военнослужащего ТАСС не уточнили.
По данным другого источника ТАСС в силовых структурах, Бояршинов на момент оглашения обвинительного приговора был отчислен из военного командного училища по нереабилитирующим основаниям.
НОВОСТИ
- 10:32 06.03.2024
- Пророссийских граждан в Одессе много, но они стараются не привлекать внимание — подполье
- 10:20 06.03.2024
- Су-27 ВКС РФ перехватил французские самолеты над Черным морем
- 10:05 06.03.2024
- «Настоящий январь» придет в Москву в ночь на четверг — «Фобос»
- 10:00 06.03.2024
- Ситуация на поле боя для Украины тяжелее, чем многие считают — японский эксперт
- 09:20 06.03.2024
- Нуланд вступила в разногласия с Белым домом — Риттер
- 09:05 06.03.2024
- Жена Зеленского отклонила приглашение на выступление Байдена в Конгрессе США — WP
- 09:00 06.03.2024
- Частный пансионат загорелся в Воронеже, эвакуировано около 50 пациентов
- 21:04 05.03.2024
- Сергей Нарышкин: Скончался Навальный своей смертью, да
- 20:25 05.03.2024
- Илон Маск: Америка падет, если попытается поглотить мир
- 19:23 05.03.2024
- Россия сейчас практически не зависит от импорта продуктов - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать