Ситуация на поле боя для Украины тяжелее, чем многие считают — японский эксперт
10:00 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация на поле боя в украинском конфликте, которую многие эксперты оценивают как «зашедшую в тупик», в действительности значительно сложнее для Украины. Такое мнение выразил доцент японского Университета Кэйо, специализирующийся на внешней политике, Митито Цуруока.
«Многие, кто оценивает ситуацию на поле боя, используют формулировку „зашла в тупик“, но это некорректно. Ситуация на поле боя значительно сложнее из-за нехватки артиллерии и боеприпасов у украинской стороны, что дало преимущество России», — отметил он на брифинге в пресс-клубе иностранных журналистов в Токио. Цуруока также назвал большой проблемой для Киева нехватку боеприпасов для систем ПВО. «До сих пор Украина довольно успешно перехватывала российские ракеты и беспилотники, но если эти возможности начнут уменьшаться, это окажет серьезное влияние на столичный Киев и вызовет дополнительные перебои в снабжении украинских войск», — добавил он, подчеркнув, что в таком случае ситуация на передовой усугубится для Украины еще сильней.
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