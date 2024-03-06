«Настоящий январь» придет в Москву в ночь на четверг — «Фобос»

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура в Москве минувшей ночью опустилась до минус 9 градусов, а в ночь на четверг в столице наступит «настоящий январь» — до минус 14 градусов, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Зимние морозы ударили в столичном регионе. Минувшей ночью в Москве, на опорной метеостанции ВДНХ, столбик минимального термометра застыл на отметке минус 9,3, что на 3 градуса ниже климатической нормы. Морозное „дно“ будет завтра в ночь: в Москве — минус 11 — минус 14 градусов, это январь настоящий», — сказал синоптик.

По его словам, в Подмосковье холоднее всего было в Электростали (минус 13,6 градуса), Клину (минус 14,1 градуса) и Толстопальцево (минус 15,1 градуса).

«Самые сильные морозы на европейской территории России зафиксированы в Коми (минус 29,5), Кировской области (минус 22,4), Пермском крае (минус 23,5), Костромской области (минус 21,3)», — добавил Тишковец.