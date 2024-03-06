Су-27 ВКС РФ перехватил французские самолеты над Черным морем
10:20 06.03.2024 Источник: Lenta.ru
Российский истребитель Су-27 из числа дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил (ВКС) был поднят в воздух. Прибыв в район акватории Черного моря, он обнаружил и сопроводил группу самолетов ВВС Франции. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-3F и два многоцелевых истребителя Rafale C ВВС Франции... При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и «без опасного сближения с самолетами иностранного государства». Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 10:05 06.03.2024
- «Настоящий январь» придет в Москву в ночь на четверг — «Фобос»
- 10:00 06.03.2024
- Ситуация на поле боя для Украины тяжелее, чем многие считают — японский эксперт
- 09:32 06.03.2024
- Бывший курсант военного училища РФ осужден за госизмену в форме шпионажа на 12 лет
- 09:20 06.03.2024
- Нуланд вступила в разногласия с Белым домом — Риттер
- 09:05 06.03.2024
- Жена Зеленского отклонила приглашение на выступление Байдена в Конгрессе США — WP
- 09:00 06.03.2024
- Частный пансионат загорелся в Воронеже, эвакуировано около 50 пациентов
- 21:04 05.03.2024
- Сергей Нарышкин: Скончался Навальный своей смертью, да
- 20:25 05.03.2024
- Илон Маск: Америка падет, если попытается поглотить мир
- 19:23 05.03.2024
- Россия сейчас практически не зависит от импорта продуктов - Путин
- 18:55 05.03.2024
- Глава СК РФ рассказал о раскрываемости преступлений в 2023 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать